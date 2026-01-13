У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Спорт

"Чайка" обыграла уфимский "Толпар" со счетом 3:1

13 января 2026 21:51 Спорт
Чайка обыграла уфимский Толпар со счетом 3:1

Фото: МХК "Чайка"

Хоккеисты "Чайки" одержали долгожданную победу. 13 января нижегородцы обыграли уфимский "Толпар" со счётом 3:1.

На тренерском мостике вместо Алексея Томилова сегодня руководил Алексей Подалинский. Причина отсутствия Томилова неизвестна.

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. Несколько раз выручал автозаводцев вратарь Марат Сабитов.

После перерыва игра заметно оживилась. Уфимцы открыли счёт, реализовав большинство. Однако "Чайка" ответила довольно быстро. Шайбу на себя записал Сергей Гурьев.

Незадолго до окончания второго периода Артём Матюк вывел хозяев вперёд - 2:1.

Точку в матче поставил Владимир Козин, который в третьем периоде поразил ворота "Толпара" точным кистевым броском.

15 января команды встретятся еще раз. Алексей Подалинский вновь будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" одержало волевую победу над "Динамо".

