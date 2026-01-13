Волейболисты "Горького" всухую уступили "Оренбуржью" Спорт

Фото: ВК "Горький"

Волейбольный клуб "Горький" потерпел третье поражение подряд. 12 января в Оренбурге нижегородцы проиграли "Оренбуржью" со счётом 0:3.

Это уже второе поражение "Горького" от оренбургской команды в текущем сезоне. Несмотря на упорную борьбу в первом и третьем сетах, гости не смогли дожать соперника в концовках партий.

Капитан нижегородцев Александр Пятыркин прокомментировал неудачу: "У нас абсолютно не получилась игра. Первую и третью партии играли на больше-меньше. Получилось, как получилось. Скорее всего, не справились с нападением. Много не добили, не забили. Соперник хорошо сыграл в защите, поэтому такой результат на табло".

Главный тренер команды Андрей Дранишников также выразил недовольство качеством судейства в этом матче.

После этого поражения "Горький" продолжает занимать 11-е место в турнирной таблице с 18 очками.

Следующую игру (6+) нижегородцы проведут 17 января на домашней площадке против "Факела-Ямал".

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Торпедо" одержали 550-ю победу в КХЛ.