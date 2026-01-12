Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Спорт

Игрок ПКМФ "Торпедо" Иван Чишкала возвращается в Португалию

12 января 2026 19:39 Спорт
Игрок ПКМФ Торпедо Иван Чишкала возвращается в Португалию

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Футзалист Иван Чишкала продолжит карьеру в лиссабонском "Спортинге". После полугода в ПКМФ "Торпедо" он возвращается в Португалию, чтобы побороться за главный трофей европейского футзала — Лигу чемпионов УЕФА.

30-летний игрок присоединился к клубу прошлым летом, перейдя из "Бенфики", но получил получил предложение от действующего чемпиона Португалии.

За короткое время в России Чишкала показал впечатляющие цифры: 27 матчей, 21 гол и 12 результативных передач. До этого сезона он пять лет не играл в российском чемпионате.

11 января Чишкала провел свой последний матч за нижегородский клуб против "ИрАэро", а также попрощался с болельщиками и командой. "Торпедо" обыграло гостей со счетом 5:4.

После игры Иван обратился к команде: "Очень много эмоций, очень много хочется сказать. В первую очередь, хотел бы поблагодарить за то, что вы приняли, поверили в меня. Все вместе мы объединились и смогли проделать этот путь. Да, он оказался не таким длинным, как хотелось бы. Самое главное, что мы сумели за столь короткое время создать коллектив".

Футзалист призвал сокомандников наслаждаться каждой минутой в данном виде спорта, выкладываться на 100% и не терять время, которого не так много. 

Ранее сообщалось, что "Чайка" крупно проиграла "Стальным лисам".

Ранее сообщалось, что "Чайка" крупно проиграла "Стальным лисам".

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Спорт Футбол
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных