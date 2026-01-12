"Торпедо" обыграло московское "Динамо", одержав 550-ю победу в КХЛ

Фото:
Хоккеисты "Торпедо" в напряженном матче против московского "Динамо" одержали волевую победу со счетом 4:3. Эта встреча стала третьей между командами в нынешнем сезоне и впервые завершилась в пользу нижегородцев.
В первом периоде после быстрой атаки Амир Гараев отдал точную передачу на Максима Летунова, который открыл счет в матче.
Во втором игровом отрезке динамовцы сумели восстановить равновесие. А в третьем периоде москвичи быстро захватили инициативу: сначала вышли вперед, а затем, спустя всего 24 секунды, увеличили преимущество до двух шайб — 3:1.
Команда выстояла в меньшинстве, а затем провела несколько острых атак. Одну из них завершил Егор Соколов, сократив отставание до минимума — 3:2. За 37 секунд до финальной сирены лучший бомбардир нижегородцев Егор Виноградов сравнял счет, переведя игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке Сергей Гончарук убежал в атаку и сделал передачу на Даниила Журавлева, который принёс "Торпедо" победу.
Эта победа стала юбилейной для нижегородского клуба — 550-й в истории выступлений в Континентальной хоккейной лиге.
Несмотря на добытые два очка, "Торпедо" осталось шестой строчке в турнирной таблице. "Динамо" же, набрав одно очко, поднялось на четвёртое место.
Следующий матч нижегородцы проведут 14 января на домашнем льду. Соперником станет действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский "Локомотив".
Напомним, в интервью НИА "Нижний Новгород" нападающий "Торпедо" Сергей Гончарук рассказал о работе с Алексеем Исаковым и атмосфере в команде.
