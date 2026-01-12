У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Спорт

"Торпедо" обыграло московское "Динамо", одержав 550-ю победу в КХЛ

12 января 2026 22:13 Спорт
Торпедо обыграло московское Динамо, одержав 550-ю победу в КХЛ

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо" в напряженном матче против московского "Динамо" одержали волевую победу со счетом 4:3. Эта встреча стала третьей между командами в нынешнем сезоне и впервые завершилась в пользу нижегородцев.

В первом периоде после быстрой атаки Амир Гараев отдал точную передачу на Максима Летунова, который открыл счет в матче.

Во втором игровом отрезке динамовцы сумели восстановить равновесие. А в третьем периоде москвичи быстро захватили инициативу: сначала вышли вперед, а затем, спустя всего 24 секунды, увеличили преимущество до двух шайб — 3:1.

Команда выстояла в меньшинстве, а затем провела несколько острых атак. Одну из них завершил Егор Соколов, сократив отставание до минимума — 3:2. За 37 секунд до финальной сирены лучший бомбардир нижегородцев Егор Виноградов сравнял счет, переведя игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Сергей Гончарук убежал в атаку и сделал передачу на Даниила Журавлева, который принёс "Торпедо" победу.

Эта победа стала юбилейной для нижегородского клуба — 550-й в истории выступлений в Континентальной хоккейной лиге.

Несмотря на добытые два очка, "Торпедо" осталось шестой строчке в турнирной таблице. "Динамо" же, набрав одно очко, поднялось на четвёртое место.

Следующий матч нижегородцы проведут 14 января на домашнем льду. Соперником станет действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский "Локомотив".

Напомним, в интервью НИА "Нижний Новгород" нападающий "Торпедо" Сергей Гончарук рассказал о работе с Алексеем Исаковым и атмосфере в команде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных