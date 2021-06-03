Почти 20 стихийных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Почти 20 стихийных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

Как пояснил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, несанкционированные свалки будут убраны по 17 адресам до конца сентября текущего года.

По его словам, в районе состоялся объезд сотрудников администрации, минэкологии и ГЖИ, "Были зафиксированы свалки, о местонахождении которых сообщили сами приокчане", - подчеркнул Михаил Шатилов, отметив при этом, что в этом году будет вывезено рекордное количество мусора - 4 420 кубических метров. В прошлом году в объем мусора с несанкционированных свалок был в три раза меньше.

Мусор вывезут по адресам: за домом №30 по улице Горной, с набережной Ока, от дома №16/1 до дома №10 и за домом №10 по улице Кемеровской, на улицах Кащенко, 8, Ларина, 19, Тропинина, 13в, Эпроновской, 10, Крутояровской, 22 в поселке Черепичном и Луч, в деревне Бешенцево и др.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде во время месячника по благоустройству ликвидировано 170 свалок мусора объемом 7,7 тыс. м3. До конца года планируется убрать еще около 100 свалок. На эти цели выделена областная субсидия в размере 31,4 млн рублей.