Иностранный студент нижегородского вуза пойман на сбыте наркотиков Происшествия

Свертки с наркотическим веществом Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Иностранный студент нижегородского образовательного учреждения пойман на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Он был задержан сотрудниками полиции 3 августа у одного из домов по ул. Саврасова. На момент задержания он успел сделать одну закладку, которая была изъята полицейскими.

Правоохранители установили, что 24-летний молодой человек учится в Нижнем Новгороде. В июле этого года он закончил обучение и в августе планировал уехать домой.

С целью заработать денег, он занялся сбытом наркотиков посредством оставления тайников-закладок. Покупку и распространение наркотиков гражданин осуществлял через интернет. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него 29 свертков с порошкообразным веществом. Исследования показали, что в свертках находился мефедрон.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

К настоящему моменту он полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя Советским районным судом Нижнего Новгорода обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По законодательству ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.