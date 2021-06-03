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Спорт

Бесплатные тренировки по боксу будут проходить в нижегородском парке "Дубки"

06 августа 2021 14:26  [97] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В нижегородском парке "Дубки", расположенном в Ленинском районе, до конца августа по средам и пятницам будут проводиться открытые занятия по боксу. Об этом сообщили в МАУ "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

Как уточнили организаторы, тренировки по боксу запланированы 11, 13, 18, 20, 25 и 27 августа c 18:00 до 19:30. Место сбора – поляна за мини-футбольным полем в парке "Дубки".

Директор центра спортивного развития "Территория спорта" Кирилл Лабутин рассказал, что тренировки смогут посетить все желающие - вне зависимости от возраста и пола. На занятиях опытные тренеры - призёры всероссийских чемпионатов и турниров - расскажут о стилях боксирования, научат первичным навыкам ударной техники и защиты, а также помогут улучшить выносливость и просто привести себя в хорошую форму.

Руководитель Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода Александр Чикаев, отметил, что в этом году бесплатные спортивные занятия, проводимые на подведомственных территориях, посетили уже более 1000 человек.

"Это говорит об их востребованности со стороны гостей парка. Помимо занятий боксом, сейчас проводятся тренировки по паркуру и фитнесу", - сказал он.

Актуальное расписание занятий можно найти на странице организации во "ВКонтакте".

Напомним, QR-коды для занятий на тренажерах установят в Нижнем Новгороде. При считывании данных кодов жители города смогут получить доступ к видеороликам с инструкцией для занятий на тренажерах и спортивных снарядах.

Ранее сообщалось, что открытый городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Homo Science" 20 августа 2021 года.

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Теги:
Бокс Парки Спорт
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