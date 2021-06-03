Авиагонки "Формула-1" можно будет посмотреть в фан-зоне на Волжской набережной 13 и 14 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в ближайшие выходные состоится Кубок В. П. Чкалова по авиационным гонкам "Формула-1" в поршневом и реактивном классах самолетов.

Напомним, соревнования и демонстрационные полёты пройдут над акваторией Волги в районе Волжской набережной.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, тема полётов близка нашему региону. На Нижегородской земле начинали свой путь основоположник высшего пилотажа, впервые выполнивший "мёртвую петлю", Пётр Нестеров и лётчик-испытатель Валерий Чкалов. А на авиационном заводе "Сокол", который обеспечивал оборону страны в военные годы, до сих пор производят и собирают боевые самолеты, в том числе МиГи.

"Приятно, что в год 800-летия Нижнего Новгорода жители и гости города смогут увидеть зрелищное авиашоу. Такое событие в Нижнем Новгороде пройдет впервые", — добавил глава региона.

Ожидается, что в гонках на поршневых самолётах примут участие 13 пилотов из Тульской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ивановской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Воронежской области, которые будут состязаться на самолётах отечественного производства: Як-55, Сп-55М и Су-26.

В классе реактивных самолётов примут участие семеро пилотов на самолётах L-29 "Дельфин" и L-39 "Альбатрос".

Авиационные гонки пройдут в два этапа: 13 августа состоится квалификация, а 14 августа — финал.

Кроме того, зрители увидят показательное выступление знаменитых "Стрижей" и пилотажной группы "Реакторы".

На Волжской набережной будет организована работа фан-зоны. Туда можно будет попасть по предъявлению Мульти-пассов, справок о вакцинации или наличии антител или результатов ПЦР-тестов. Для зрителей, не попавших на площадку фан-зоны, для просмотра авиагонок будет установлен светодиодный экран.

Расписание на 13 августа:

с 13:00 до 18:00 состоятся соревновательные полёты;

Расписание на 14 августа:

11:00-13:30- финал,

14:30- 16:00 - демонстрационные полёты,

16:00-16:30 - выступление пилотажной группы "Стрижи",

20:00-21:00 - закрытие соревнований, церемония награждения.

Время вылетов может быть скорректировано в зависимости от режимов работы аэропортов Стригино и Сормово, а также от погодных условий.

12 августа - тренировочный день, а 15 августа зафиксировано как резервный день на случай, если в предыдущие дни будет нелетная погода, отметили организаторы.