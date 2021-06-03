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Общество

Более 50 домов частично остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде

12 августа 2021 11:12  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 50 домов частично остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 12 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали дома в пяти районах города. Отмечается, что оно временное и связано с проведением плановых работ на сетях жилищно-коммунального хозяйства.

Так, с 8:00 до 17:00 света не будет в Приокском районе по адресам: ул. Жукова 16, 18, 20, 22, ул. Военных Комиссаров 3, 4, 5, 7; с 9:00 до 17:00 - в Канавинском районе по адресам: ул. Советская, 15, ул. Романова, 2; с 9:00 до 18:00 - в Нижегородском районе по адресам: ул. Б. Покровская, 19, 19а, 19б, 19д, ул.Октябрьская, 4, 4а, 6; с 10:00 до 13:00 - в Советском районе по адресам: ул. Ошарская, 79-91а, ул. Ломоносова, 16, 21-27.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 в Нижегородском районе по адресам: ул. Трудовая, 6, 8, 14, ул. Ковалихинская 64, 72 и с 9:00 до 15:00 в Ленинском районе по адресам: ул. Даргомыжского, 22, 24, 26, 28, ул.Голубева, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4 - будет приостановлено горячее водоснабжение.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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