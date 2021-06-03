Нижегородские юрлица могут воспользоваться услугами "ЭнергосбыТ Плюс" в удобном формате

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Юридические лица могут воспользоваться услугами Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" в удобном формате.
Для организаций, индивидуальных предпринимателей, собственников нежилых помещений за сайте компании доступен раздел "Личный кабинет".
Здесь клиенты могут оплачивать без комиссии счета за тепловую энергию и ГВС, просматривать баланс по своему договору, передавать показания тахометрических приборов учёта горячей воды, просматривать счета-фактуры и расчетные ведомости, консультироваться со специалистами по профильным вопросам. Кроме того, на этой площадке можно получить подробную инструкцию о переходе на электронный документооборот взамен бумажного.
Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в раздел "Для бизнеса" и кликнуть на вкладку "Личный кабинет". После прохождения несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиент может добавить договор в учетную запись.
Новый дистанционный онлайн-сервис доступен также в мобильном приложении доступен в мобильном приложении "ЭнергосбыТ+" в App Store и Google Play.
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