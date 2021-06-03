Ремонт дорог на улицах Варварская и Ульянова практически завершён Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ремонт дорог в историческом центре Нижнего Новгорода на ул. Ульянова и Варварская, который проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", подходит к концу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков рассказал, что готовность по ул. Варварской составляет 95-98%. Подрядчику осталось нанести разметку, обозначить пешеходные переходы, поставить необходимые дорожные знаки и исправить мелкие недоделки: кое-где подрезать плитку и восстановить фасады.

"В течение трёх-четырёх дней все работы закончим", – уточнил Андрей Левдиков.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что подрядчики старались выполнить все работы быстро, но не в ущерб качеству.

"Теперь улица будет служить долгие годы, она на гарантии. Теплоэнерго и Водоканал отремонтировали здесь свои коммуникации, сделан ремонт фасадов, в рамках проекта "Чистое небо" убрали все воздушные коммуникации, кроме контактной сети для электротранспорта. Интересное цветовое решение получилось с брусчаткой, устроены пандусы для людей с ограниченными возможностями", – рассказал мэр.

На ул. Ульянова уже полностью закончен ремонт тротуаров. В настоящее время там асфальтируют дорожную часть, предстоит нанести разметку. Все воздушные коммуникации там также убрали под землю.

Напомним, свето-музыкальный фонтан с лазерным шоу заработал у концертного зала "Юпитер", который был оборудован на месте старого недействующего фонтана на Варварке.