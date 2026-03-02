Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Более 350 млн рублей вернут нижегородцам за отопление

Более 350 млн рублей вернут нижегородцам за отопление

АО "Объединенный коммунальный оператор" проведет ежегодную корректировку начислений за отопление. По ее итогам жителям вернут 356,4 млн рублей.

Возвраты начислят собственникам 2235 многоквартирных домов — это 83% всего жилфонда, который обслуживает компания. В то же время по 464 домам будет произведен добор на общую сумму 51,5 млн рублей. Всего корректировка затронет 2699 домов.

В мэрии пояснили, что значительный объем возвратов связан с более теплой погодой. В 2025 году средняя температура с января по апрель и с сентября по декабрь составила +1,2 градуса Цельсия. Для сравнения, в аналогичные периоды 2024 года она была -1,4 градуса. Таким образом, холодные месяцы 2025 года оказались теплее на 2,6 градуса.

Годовая корректировка проводится в первом квартале года, следующего за отчетным, и касается только домов, оборудованных общедомовыми приборами учета. Если таких приборов нет, начисления ведутся по нормативу и перерасчет не производится.

В соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 20 августа 2018 года № 594 плата за отопление начисляется равными долями в течение всего календарного года — по 1/12 от объема потребления за предыдущий год по показаниям общедомового счетчика. При этом домоуправляющие организации ежемесячно передают фактические данные в АО "ОКО". По итогам года производится сверка начислений и реального потребления тепла.

Если начисленная сумма превышает фактический объем потребления, выполняется корректировка в сторону уменьшения. Если же дом потребил больше тепла, чем было начислено, проводится положительная корректировка — добор.

Снижение платы специалисты связывают с корректной работой общедомовых приборов учета в 2025 году, а также своевременной наладкой и регулировкой внутридомовых систем. Причиной доборов называют неисправности приборов учета.

В мэрии напомнили, что отопительный период 2024-2025 годов завершился 5 мая 2025 года, а новый сезон начался 23 сентября.

Изменения будут отражены в квитанциях за март.

Ранее сообщалось, что 90% жителей Нижегородской области получат квитанции с уменьшением платы.

