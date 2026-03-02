Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Нижегородская область завоевала 11 наград по итогам III Всероссийской премии "Туристические города"

02 марта 2026 17:40 Общество
Нижегородская область завоевала 11 наград по итогам III Всероссийской премии Туристические города

Фото: минтур Нижегородской области

Нижегородская область завоевала 11 наград по итогам III Всероссийской премии «Туристические города». Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. Награды вручаются муниципалитетам или отдельным населенным пунктам по итогам развития в прошедшем году.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, в 2026 году на соискание премии было направлено около 390 заявок из 70 субъектов России. Защита проектов и награждение победителей состоялись в г. Касимове с 26 по 28 февраля.

«Нижегородская область стала абсолютным лидером премии, завоевав 11 наград – это самый высокий результат среди всех регионов-участников! Благодарю команды наших муниципалитетов. Именно с вас начинается работа по сохранению наследия нижегородской земли и формированию событийной повестки. Благодаря активности наших муниципалитетов регион становится все более яркой точкой притяжения на туристической карте страны. Это результат большого труда, который основывается на искренней любви к родной земле», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Министр напомнил, что проведение подобных туристических премий и конкурсов способствует продвижению позитивного имиджа Нижегородской области в России и за рубежом. Глобальный результат широкой презентации проектов муниципального и регионального уровня – повышение туристического потока в регион. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В ходе премии муниципальные образования региона представили свои лучшие практики. Например, представители Арзамаса рассказали о развитии города благодаря его вхождению в паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров». Нижний Новгород представил примеры работы с городским брендом, формирования коммуникационной программы через образ региона, идентичность и честный язык коммуникаций. Представители Семёнова рассказали о комплексной работе по развитию музейного туризма через муниципальные и частные объекты. Конкурсанты из Павлова, в свою очередь, презентовали яркий календарь  муниципальных мероприятий.

По итогам оценки жюри нижегородские проекты одержали сразу три победы. Так, Нижний Новгород стал лидером в номинации «Город туристических брендов», Арзамас – в номинации «Город духовно-просветительского туризма», Павлово – в номинации «Город семейного туризма и отдыха».

«Серебро» завоевали пять региональных проектов. У Нижнего Новгорода – награды в номинациях «Город креативного туризма» и «Город MICE-туризма», у Семёнова – в номинациях «Город туристических брендов» и «Город событийного туризма», у Павлова – также в номинации «Город событийного туризма».

В номинации «Город научно-популярного туризма» 3-е место завоевал Нижний Новгород, «бронза» в номинации «Город креативного туризма» досталась Арзамасу, в номинации «Город музейного туризма» на третьей строчке - Семёнов.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

Теги:
Туризм
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных