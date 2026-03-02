Нижегородцы "переигрывают" отпуск из-за ситуации на Ближнем Востоке Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области пересматривают планы на отпуск на фоне обострения военного конфликта между США и Ираном. Вместо стран Ближнего Востока они предпочитают выбирать более спокойные и безопасные направления. Об этом ИА "Время Н" рассказала генеральный директор турагентства "Роза Ветров НН" Мария Свиридова.

"Тем, кто отказывается от ближайших туров, мы предлагаем другие безопасные регионы с немного другими датами. Сейчас ведь не самый сезон для отдыха в жарких восточных странах. Да, впереди три мартовских выходных, но это не сравнить с новогодними праздниками, например. Если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится или не получится подобрать подходящее направление, мы, конечно, вернем деньги за неиспользованную путевку", — подчеркнула Мария Свиридова.

Напомним, утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по десяткам объектов на территории страны. В первые сутки был убит верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ Иран провел ракетные обстрелы территории Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Несколько ракет были перехвачены над Дубаем.

На фоне эскалации конфликта ряд стран региона — Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт и ОАЭ — полностью закрыли свое воздушное пространство для транзитных рейсов, были отменены сотни авиарейсов, в том числе и из России. По данным АТОР, на отдыхе в этих странах находится свыше 100 тысяч россиян, еще от 6 до 8 тысяч россиян с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива пока не могут вернуться в Россию.

Сегодня появилась информация, что аэропорт Абу-Даби частично возобновил работу, приостановленную после начала ударов по Ирану. Как сообщает Ассоциация туроператоров, из Абу-Даби уже вылетел рейс в Москву. Его прибытие в столицу ожидается ориентировочно в 19:16 по московскому времени.

Ранее АТОР выпустила рекомендации для путешественников на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.