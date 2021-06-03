Евгений Лебедев принял участие в открытии обновленной Доски Почета в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Ленинском районе Нижнего Новгорода 13 августа состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которой размещены фотографии и имена лучших сотрудников предприятий, учреждений района и представителей предпринимательского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Свидетельства о занесении на Доску Почета получили 52 сотрудника школ, детских садов, культурных, спортивных и медицинских учреждений, а также индивидуальные предприниматели.

С приветственным словом на торжественной церемонии выступили депутат Законодательного собрания, почетный гражданин Нижегородской области Евгений Лебедев и заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

"Примите самые теплые поздравления с этим замечательным событием. На Доске Почета, которую мы открываем - врачи, медсестры, педагоги дошкольного образования, учителя, работники и руководители предприятий промышленности и торговли. То, что каждый из вас делает на своем рабочем месте - маленький трудовой подвиг. Вы – лучшие: трудолюбивые, целеустремленные, способные к самосовершенствованию", - отметил Евгений Лебедев.

"Я горжусь нашим районом, и причина гордости - это люди, которые своим ежедневным трудом делают наш район краше и лучше. Отдельный низкий поклон - работникам сферы здравоохранения. Ваши имена на Доске Почета – это, в первую очередь, признание вашего кропотливого труда", - сказал Александр Кулагин.

СПРАВКА:

В 2013 году по инициативе администрации Ленинского района было решено возродить традицию поощрения лучших работников занесением их имен на Доску Почета. Эта инициатива была поддержана советом по промышленности, науке и предпринимательству Ленинского района. На предложение о занесении на Доску Почета своих сотрудников откликнулись 20 предприятий и предпринимателей и 6 организаций социальной сферы. В результате конкурсного отбора были выбраны 36 лучших сотрудников предприятий и учреждений района. В этом году число лучших сотрудников, фотографии которых поместят на Доску Почета, возросло.