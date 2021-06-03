Закрытие фестиваля искусств "Стрелка" состоится 21 августа Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Торжественное закрытие фестиваля искусств "Стрелка" состоится 21 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в 23:30 на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького состоится закрытие фестиваля.

Отмечается, что в гала-концерте "Энигма" примут участие российские звезды классической музыки: лауреат премии "Грэмми" пианист Даниил Трифонов, номинант премии "Грэмми", лауреат российской национальной премии "Золотая маска", пианист и дирижер Максим Емельянычев, победитель конкурса им. И.С. Баха скрипач, контртенор и дирижер Дмитрий Синьковский, лауреат российской национальной премии "Золотая маска" сопрано Надежда Павлова, солист Большого театра, бас Владимир Комович, солистка Пермской оперы меццо-сопрано Наталия Ляскова, один из лучших трубачей мира Сергей Накаряков, победительница международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского скрипачка и пианистка Мария Андреева, Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" под управлением Дмитрия Синьковского.

В концерте прозвучат как популярные, так и очень редко исполняемые произведения российских и европейских композиторов 18-20 веков.

Художественный руководитель международного фестиваля искусств "Стрелка" - Алексей Трифонов.

Вход на мероприятия - по предварительной регистрации на сайте.