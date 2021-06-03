Церемония вручения премии "Инновация-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа Культура и отдых

Церемония вручения премии "Инновация-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 27 августа. ОБ этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, трансляция мероприятия будет доступна на сайте премии, в социальных сетях и на ресурсах партнеров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что церемония вручения премии "Инновация" станет одним из центральных событий празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

"Уже в третий раз "Инновация" проходит в Нижнем Новгороде. Рад, что в свой юбилей город станет центром актуальной культуры федерального масштаба. Для Нижнего премия действительно стала проводником нового: мы научились новым подходам к решению больших социальных задач через художественные проекты. "Инновация" входит в число наиболее эффективных современных механизмов культурной политики. Уверен, что ее проведение в Нижнем Новгороде способствует дальнейшему повышению значимости премии", – подчеркнул Глеб Никитин.

Премия "Инновация-2021" присуждается лучшим проектам 2020 года в семи конкурсных номинациях: "Проект года", "Куратор года", "Художник года", "Региональный проект", "Новая генерация", "Образовательный проект", "Книга года". Призовой фонд составляет 3 млн рублей. Оргкомитет также вручает премии в двух внеконкурсных номинациях – "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России".

В 2021 году на конкурс было подано 460 заявок, из которых в марте экспертный совет сформировал шорт-листы – списки из пяти лучших проектов для каждой номинации. Победителей определит жюри.

Ознакомиться с проектами номинантов можно на выставке в нижегородском "Арсенале", которая продлится до 29 августа 2021 года.

СПРАВКА:

Премия "Инновация" учреждена в 2005 году и проводится при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Миссия премии – поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. С 2019 года "Инновация" проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород – Арсенал) совместно с правительством Нижегородской области.