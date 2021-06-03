Площадку празднования Дня города на пл. Советской в Нижнем Новгороде затопило

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Площадку празднования Дня города на пл. Советской, 1 в Нижнем Новгороде затопило из-за прорыва коммуникаций. Информация об этом появилась в социальных сетях этим утром.
По словам очевидцев, территорию рядом с установленной сценой залило водой. Могла пострадать привезенная аппаратура.
Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", авария произошла на участке 3 очереди от Нагорной теплоцентрали. Из-за этого в 42 домах отключили горячую воду. Сейчас компания занимается ремонтно-восстановительными работами.
В устранении повреждения задействованы две ремонтные бригады – 12 человек, а также 7 единиц техники.
Им предстоит заменить три метра изношенного трубопровода диаметром 500 мм.
Работы планируется завершить сегодня до конца дня.
"На проведение праздничного концерта в День Города это не повлияет", - пообещали в компании.
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