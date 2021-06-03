Площадку празднования Дня города на пл. Советской в Нижнем Новгороде затопило Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадку празднования Дня города на пл. Советской, 1 в Нижнем Новгороде затопило из-за прорыва коммуникаций. Информация об этом появилась в социальных сетях этим утром.

По словам очевидцев, территорию рядом с установленной сценой залило водой. Могла пострадать привезенная аппаратура.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", авария произошла на участке 3 очереди от Нагорной теплоцентрали. Из-за этого в 42 домах отключили горячую воду. Сейчас компания занимается ремонтно-восстановительными работами.

В устранении повреждения задействованы две ремонтные бригады – 12 человек, а также 7 единиц техники.

Им предстоит заменить три метра изношенного трубопровода диаметром 500 мм.

Работы планируется завершить сегодня до конца дня.

"На проведение праздничного концерта в День Города это не повлияет", - пообещали в компании.