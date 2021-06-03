Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2021 14:32  [87] Сотрудники Росгвардии проверили более 900 нижегородских школ к началу нового учебного года
19 августа 2021 14:05  [98] Более 4 000 нижегородцев стали участниками "Марафона призов 800"
19 августа 2021 13:56  [157] Семь случаев укуса змей зарегистрировано в Нижегородской области в 2021 году
19 августа 2021 13:52  [142] Акваторию Оки и Волги перекроют для движения маломерных судов 21 августа
19 августа 2021 13:43  [143] Завершены реставрационные работы фасада бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде
19 августа 2021 13:18  [139] Десять человек отравились грибами в Нижегородской области с начала сезона
19 августа 2021 13:08  [119] "Патриотическое воспитание молодежи – одно из главных предложений ветеранских объединений в Народную программу", - Василий Суханов
19 августа 2021 12:51  [137] Китайские партнеры поздравили Нижний Новгород с 800-летним юбилеем
19 августа 2021 12:43  [116] Все нижегородские школы готовы к началу учебного года
19 августа 2021 12:30  [152] Количество случаев заболевания коронавирусом за сутки в Нижегородской области снизилось до 501
Общество

Площадку празднования Дня города на пл. Советской в Нижнем Новгороде затопило

19 августа 2021 10:37  [2912] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадку празднования Дня города на пл. Советской, 1 в Нижнем Новгороде затопило из-за прорыва коммуникаций. Информация об этом появилась в социальных сетях этим утром.

По словам очевидцев, территорию рядом с установленной сценой залило водой. Могла пострадать привезенная аппаратура. 

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", авария произошла на участке 3 очереди от Нагорной теплоцентрали. Из-за этого в 42 домах отключили горячую воду. Сейчас компания занимается ремонтно-восстановительными работами.

В устранении повреждения задействованы две ремонтные бригады – 12 человек, а также 7 единиц техники.

Им предстоит заменить три метра изношенного трубопровода диаметром 500 мм.

Работы планируется завершить сегодня до конца дня.

"На проведение праздничного концерта в День Города это не повлияет", - пообещали в компании.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph