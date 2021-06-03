Рынок "Центральный" и торговый центр "Канавинский" не будут работать 21 августа

Фото:
Рынок "Центральный" и торговый центр "Канавинский", расположенные в Канавинском районе Нижнего Новгорода, не будут работать 21 августа. Об этом сообщило руководство предприятий.
В администрации торговых объектов уточнили, что по техническим причинам санитарный день с понедельника, 23 августа, перенесён на субботу, 21 августа.
Таким образом, график работы торгового центра и рынка в ближайшие дни будет выглядеть следующим образом:
21 августа – санитарный день,
22 и 23 августа – рабочие дни.
С 24 августа предприятия указанные торговли будут работать в соответствии с графиком.
Напомним, в Нижнем Новгороде вводится запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 800-летнего юбилея. Ограничения затронут предприятия розничной торговли, расположенные недалеко от фан-зон во всех районах города.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+