Рынок "Центральный" и торговый центр "Канавинский" не будут работать 21 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Рынок "Центральный" и торговый центр "Канавинский", расположенные в Канавинском районе Нижнего Новгорода, не будут работать 21 августа. Об этом сообщило руководство предприятий.

В администрации торговых объектов уточнили, что по техническим причинам санитарный день с понедельника, 23 августа, перенесён на субботу, 21 августа.

Таким образом, график работы торгового центра и рынка в ближайшие дни будет выглядеть следующим образом:

21 августа – санитарный день,

22 и 23 августа – рабочие дни.

С 24 августа предприятия указанные торговли будут работать в соответствии с графиком.

Напомним, в Нижнем Новгороде вводится запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 800-летнего юбилея. Ограничения затронут предприятия розничной торговли, расположенные недалеко от фан-зон во всех районах города.