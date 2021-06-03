"Флаг, герб и гимн – три столпа, на которых стоит любое государство", - Юрий Шалабаев Общество

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днём Государственного флага Российской Федерации.

Он отметил, что флаг, герб и гимн – три столпа, на которых стоит любое государство, поскольку они являются не только его отличительными знаками, но и олицетворяют суверенитет и независимость страны, несут идеологический смысл.

"История российского триколора насчитывает более трех веков, но официально он стал государственным только в конце 19 века. 30 лет назад, после более чем 70-летнего господства революционного красного флага, "бело-лазорево-алый" стяг стал государственным флагом нашей страны, открывшей новую страницу своей истории", - говорится в поздравлении мэра.



"Сегодня государственный флаг украшает улицы наших городов, фасады административных зданий. Он развевается на самых высоких вершинах гор, покорившихся россиянам, на крайнем севере и суровом Южном полюсе. Ничто так не огорчает, как запрет нашим олимпийцам выступать на главных стартах четырехлетия под родным флагом", - добавил глава города.

"Ещё в садике и школе детей учат уважать главные символы Российской Федерации, воспитывая тем самым патриотизм, уважение к истории, традициям и культуре своей страны. Важно эти знания и любовь пронести через всю свою жизнь.

В этот знаменательный день желаю всем нижегородцам уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и гордости за свою страну!" - написал в заключение Юрий Шалабаев.