Олег Лавричев награжден благодарственным письмом МИДа Абхазии Политика

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы Олег Лавричев награжден благодарственным письмом министерства иностранных дел Республики Абхазия. Об этом сообщили в мэрии города.

Согласно информации, 22 августа Олег Лавричев принял участие во встрече заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна с руководителем администрации президента Республики Абхазия Алхасом Квициниа.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове, директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семен Григорьев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук.

"Из всех российских регионов, имеющих соглашение о межрегиональном сотрудничестве, Нижегородская область является одним из флагманов такого сотрудничества, и за 10 лет, прошедших после подписания соглашения, оно шагнуло вперед. Мы убедились, что перспективы развития взаимодействия Нижнего Новгорода с Республикой Абхазия есть и их очень много. В них есть новые направления, например, такие как использование высоких технологий", – отметил Семен Григорьев.

В ходе встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских связей между муниципалитетами Нижегородской области и Республики Абхазия: Городецким районом и Гагрским районом, а также между городом Бор и городом Пицунда.

"Нижегородская область и Республика Абхазия должны сотрудничать, – подчеркнул Алхас Квициниа. – У нас есть политические и экономические соглашения, контакты в сфере культуры и образования. Мы нацелены и в дальнейшем их развивать".

После подписания соглашений от имени Министерства иностранных дел Республики Абхазия представители делегации вручили Олегу Лавричеву благодарственное письмо за вклад в международное сотрудничество Нижнего Новгорода и Республики Абхазия.

"Второй день идет плодотворное общение с представителями делегации Республики Абхазия. Мы побывали во многих достопримечательных местах Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Сегодня провели встречу в КУПНО, накануне участвовали в торжествах по случаю 800-летия города, побывали в Арзамасе, Дивеево, на Арзамасском приборостроительном заводе. Мы обсудили возможности делового сотрудничества по линии Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Надеюсь, что эта встреча даст новый импульс нашему сотрудничеству в практической плоскости, деловом аспекте и в других сферах нашего культурного и социально-экономического взаимодействия", – подвел итоги встречи Олег Лавричев.

Визит делегации Республики Абхазии был приурочен к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. 21 августа члены делегации посетили Арзамас и Дивеево, где в сопровождении Олега Лавричева побывали в Музее Русского Патриаршества, Свято-Николаевском женском монастыре и Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. Также делегация осмотрела Музей истории АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", а в завершение дня посетила гала-шоу на Нижне-Волжской набережной.