"Благодаря юбилею у нижегородцев появилась возможность стать участником игры "Что? Где? Когда?", - Евгений Люлин Общество

В рамках фестиваля "Homo Science" в Нижнем Новгороде прошёл открытый городской чемпионат по игре "Что? Где? Когда?". Своими впечатлениями об этом событии поделился председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, популярная телевизионная интеллектуальная игра, в которой команда знатоков в течение минуты ищет ответы на вопросы телезрителей, известна многим жителям нашей страны.

"Участвуя в работе интеллектуального клуба в качестве простого зрителя, пожалуй, иногда многим из нас доводилось проявлять чудеса сноровки и находчивости, и быстрее знатоков популярной в стране игры "Что? Где? Когда?", отвечать правильно на нелегкие и требующие всесторонних знаний вопросы. Замечательно, что благодаря юбилею у нижегородцев появилась возможность стать участниками этой игры", - отметил спикер ЗСНО.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля науки и технологий "Homo Science", организованного по инициативе Госкорпорации "Росатом" и приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода. В роли ведущих мероприятия выступили магистры клуба - "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов и Елизавета Овдеенко, капитаны команд клуба Борис Белозёров, Елена Потанина, Алесь Мухин. Интересы игроков защищал Директор департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Андрей Черемисинов. Чемпионат прошёл в благоустроенном дворике Информационного центра по атомной энергии в декорациях известного Охотничьего домика из Нескучного сада.

"Всегда интересно наблюдать за интеллектуальной битвой: кто победит знатоки или зрители. Эта игра не стала исключением. Она прошла очень оживлённо и эмоционально. Уверен, что несмотря на результат, все знатоки получили удовольствие от игры и общения. Хочу подчеркнуть, что в связи с юбилеем Нижнего Новгорода, в разных частях областного центра проходят различные мероприятия, посвященные 800 –летию города. Замечательно, что все они очень разные, но есть и то, что их объединяет. Они дарят яркие впечатления и эмоции", - сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.