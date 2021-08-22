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Первый корпус нижегородской школы №156 капитально отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщает администрация Сормовского района.
Согласно информации, на время проведения работ учебный процесс будет организован во втором и третьем корпусах школы.
"Данные работы проводить без полного освобождения помещений невозможно. В первом корпусе обучается 880 детей. Руководство школы проинформировало родителей о предстоящей системе обучения, потоки детей распределены по двум другим корпусам школы", - сказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.
В рамках капремонта в школе проведут архитектурно-строительные работы, отремонтируют фасад, кровлю, заменят окна, а также все коммуникации: отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электросети, систему слаботоков (видеонаблюдение, пожарная сигнализация, интернет). Кроме того, в школе будет установлена система контроля и управления доступом.
Ремонтные работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.
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