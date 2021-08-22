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Общество

Опрос о переименовании площади Лядова в Нижнем Новгороде сорвали атакой ботов

27 августа 2021 19:56  [94] Общество

Фото: с сайта www.toursnn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Опрос жителей Нижнего Новгорода по поводу возможного переименования площади Лядова, размещённый на официальном сайте администрации города, остановлен. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, в горадминистрацию поступило обращение от граждан с просьбой вернуть площади Лядова её историческое название – Монастырская (Крестовоздвиженская). Свою просьбу они объяснили тем, что "Лядов – это не фамилия, а псевдоним большевика и богоборца, который в Нижнем Новгороде не жил и заслуг перед городом не имеет". В связи с этим на сайте был размещён опрос жителей, согласны ли они с переименованием. Опрос должен был закончиться 31 августа.

Как сообщили в департаменте цифровой трансформации, при детальном анализе статистики голосований были зафиксированы случаи многократного роботизированного голосования с одного ip-адреса, а также множественные голосования с ip-адресов, зарегистрированных за пределами территории Нижегородской области и территории Российской Федерации.

"Таким образом, результаты голосования не могут быть признаны честными и объективными", - заявили в департаменте.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода История Технологии
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