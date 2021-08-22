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Движение транспорта по ул. Алексеева временно ограничат. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 08:00 6 сентября до 23:59 10 сентября в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно приостановлено движение транспорта по улице Ростислава Алексеева у дома №45, корпус 3 по проспекту Кораблестроителей.
Зона проведения ремонтных работ будет организована по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что парковку временно ограничат на ряде центральных улиц Нижнего Новгорода с 24 сентября.
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