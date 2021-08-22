Движение транспорта по ул. Алексеева временно ограничат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта по ул. Алексеева временно ограничат. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 08:00 6 сентября до 23:59 10 сентября в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет временно приостановлено движение транспорта по улице Ростислава Алексеева у дома №45, корпус 3 по проспекту Кораблестроителей.

Зона проведения ремонтных работ будет организована по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что парковку временно ограничат на ряде центральных улиц Нижнего Новгорода с 24 сентября.