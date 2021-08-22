Все нижегородские школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Все нижегородские школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Об этом сообщил директор департамента образования Владимир Радченко в ходе заседания антитеррористической комиссии города, которая прошла под председательством главы города Юрия Шалабаева.

По его словам, кроме этого все школы оснащены системой оповещения и управления эвакуацией на случай возникновения возгорания, а также использующимся для передачи сигнала в пожарную часть программно-аппаратным комплексом "Стрелец-мониторинг".

Директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин доложил о реализации комплекса организационно-практических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности жилого фонда города Нижнего Новгорода, в том числе в ходе проведения сезонной профилактической операции "Жилье".

По состоянию на 1 сентября, проведена повторная опашка на территории города в полном объеме - длиной 354 км, из них 313 км - на территории городских лесов, дополнительно д. Бешенцево, д. Мордвинцево, п. Луч - 5 км, Новинки – 6 км, п. Березовая пойма – 30 км. Проведена очистка территории общего пользования, в том числе противопожарные расстояния между объектами от горючих отходов, сухой растительности и мусора.

"В рамках проведения надзорно-профилактической операции особое внимание обращается на противопожарное состояние многоквартирных домов, домов повышенной этажности, общежитий, многоквартирных домов с печным отоплением, подвальными помещениями, домов с низкой устойчивостью при пожаре и инструктажи с гражданами, являющимися наиболее частыми виновниками пожаров. Сформированы графики обхода граждан "группы риска", в ходе проведения операции "Жилье" необходимо проинструктировать неблагополучные многодетные семьи, одиноко проживающих инвалидов и престарелых граждан, лиц, ведущих антиобщественный образ жизни или склонных к поджогам", - сказал Денис Скалкин.