Нижегородский аэропорт возобновил работу после угрозы атаки БПЛА

Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу, сообщили в Росавиации утром 16 февраля.
Напомним, что с шести часов вечера 15 февраля в воздушной гавани действовали ограничения на прием и выпуск судов. Их пришлось ввести в целях безопасности из-за угрозы атаки БПЛА.
Сначала в аэропорту сообщили о задержке пяти рейсов, но, согласно актуальным данным, задержаны были девять рейсов.
Соблюдение прав пассажиров контролировалось Приволжской транспортной прокуратурой. Причем задержки рейсов по разным причинам в это воскресенье произошли не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани, Кирове и Уфе. Правоохранители развернули в воздушных гаванях мобильные приемные.
