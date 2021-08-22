Нижегородский театр "Комедiя" планирует выпустить две биографические книги об известных режиссерах

Нижегородский театр "Комедiя" планирует выпустить две биографические книги, посвященные известным режиссерам Семену Лерману и Валерия Беляковичу. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 8 сентября.
Семен Лерман являлся главным режиссером театра "Комедiя" с 1983 по 2009 годы. Он руководил труппой до самой смерти и скончался на 87-м году жизни.
"Это человек во многом сформировавший ту "Комедiя", какой она является сейчас", - отметил действующий главный режиссер театра Иван Комаров.
С Валерием Беляковичем театр сотрудничал на протяжение 16 лет. Под его руководством было поставлено 10 спектаклей, три их которых до сих пор входят в репертуар театра ("Сон в летнюю ночь", "Укрощение строптивой" и "Куклы").
Иван Комаров отметил, что два года Валерий Белякович фактически являлся негласным художественным руководителем театра. Режиссер скончался в 2016 году на 66 году жизни.
Книги будут представлены в конце сезона. Они будут основываться на воспоминаниях о режиссерах актеров, зрителей и всех, кто знал Семена Лермана и Валерия Беляковича.
Если у театра будет необходимое финансирование, книги выйдут в бумажном формате. Если нет - в электронном.
Ранее нижегородский театр "Комедiя" анонсировал шесть премьер на большой сцене в этом сезоне.
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