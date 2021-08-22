Центр Нижнего Новгорода частично перекроют днём 11 сентября Общество

Схема транспортных ограничений Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На нескольких участках в центре Нижнего Новгорода 11 сентября будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут введены в связи с проведением крестного хода "За жизнь и трезвую Россию", приуроченного к Всероссийскому дню трезвости. Участники шествия пройдут по следующему маршруту: улица Большая Покровская, 30 (от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы) – площадь Минина и Пожарского – Архангельский собор в кремле – Ивановский съезд – храм в честь Рождества святого Иоанна Предтечи – Нижневолжская набережная – Похвалинский съезд – Благовещенский монастырь.

Так, ограничения движения транспорта будут введены:

- с 12:20 до 12:30 - по площади Минина и Пожарского на участке от Зеленского съезда до улицы Варварской;

- с 12:50 до 13:10 - по площади Народного единства, Ивановскому съезду, улице Широкой, переулку Нагорному;

- с 13:20 до 13:40 - по Похвалинскому съезду на участке дороги от Канавинского моста до переулка Мельничный.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. подчеркнули в Дептрансе.

Напомним также, что 11 сентября на весь день для движения транспорта перекроют Нижневолжскую набережную, Благовещенскую площадь и площадь Маркина. Там будет проходить фестиваль "Столица закатов".