Тёплая переменчивая погода ждёт нижегородцев на новой неделе

В Нижнем Новгороде на неделе с 30 марта по 5 апреля ожидается тёплая переменчивая погода. Если в первые дни нас будет пригревать солнце, то уже в середине недели прогнозируется пасмурная погода с дождями, а к выходным незначительно похолодает. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Погоды".

В понедельник, 30 марта, нижегородцев ждёт солнечное прохладное утро. Днём небо затянут облака, а воздух прогреется до +11 градусов. К вечеру снова прояснится, температура опустится до +7. Ветер слабый, до 3 м/с, северо-восточный.

Во вторник, 31 марта, в городе установится солнечная и ясная погода. Утром +4, днём +11 градусов, вечером — около +7. Ветер восточный, 3 м/с, атмосферное давление в норме.

В среду, 1 апреля, ветер стихнет, а вот небо уже с утра начнут затягивать облака. Столбики термометров поднимутся с +3 до +10 градусов, но в течение дня ожидаются дожни.

В четверг, 2 апреля, ветер поменяется на северо-западный, без усиления. Дождь зарядит на весь день, температура едва поднимется до +8 градусов, но по ощущениям будет холоднее.

В пятницу, 3 апреля, среди облаков появятся прояснения, утром +5 градусов, днём +10, вечером +8.

В субботу, 4 апреля, при облачной с прояснениями погоду воздух прогреется до +9 градусов. А вот в воскресенье, 5 апреля, погода ухудшится: уже с утра пойдёт дождь, будет довольно промозгло. Днём потеплеет до +8, но ощущаться будет как +2...+4. К вечеру дождь сохранится, а столбики термометров покажут хоть и нормальный для весны. но уже непривычный +1 градус.