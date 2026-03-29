Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Тёплая переменчивая погода ждёт нижегородцев на новой неделе

В Нижнем Новгороде на неделе с 30 марта по 5 апреля ожидается тёплая переменчивая погода. Если в первые дни нас будет пригревать солнце, то уже в середине недели прогнозируется пасмурная погода с дождями, а к выходным незначительно похолодает. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Погоды".

В понедельник, 30 марта, нижегородцев ждёт солнечное прохладное утро. Днём небо затянут облака, а воздух прогреется до +11 градусов. К вечеру снова прояснится, температура опустится до +7. Ветер слабый, до 3 м/с, северо-восточный.

Во вторник, 31 марта, в городе установится солнечная и ясная погода. Утром +4, днём +11 градусов, вечером — около +7. Ветер восточный, 3 м/с, атмосферное давление в норме.

В среду, 1 апреля, ветер стихнет, а вот небо уже с утра начнут затягивать облака. Столбики термометров поднимутся с +3 до +10 градусов, но в течение дня ожидаются дожни.

В четверг, 2 апреля, ветер поменяется на северо-западный, без усиления. Дождь зарядит на весь день, температура едва поднимется до +8 градусов, но по ощущениям будет холоднее.

В пятницу, 3 апреля, среди облаков появятся прояснения, утром +5 градусов, днём +10, вечером +8.

В субботу, 4 апреля, при облачной с прояснениями погоду воздух прогреется до +9 градусов. А вот в воскресенье, 5 апреля, погода ухудшится: уже с утра пойдёт дождь, будет довольно промозгло. Днём потеплеет до +8, но ощущаться будет как +2...+4. К вечеру дождь сохранится, а столбики термометров покажут хоть и нормальный для весны. но уже непривычный +1 градус.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных