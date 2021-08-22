БК "НН" подписал контракт с сербским форвардом Николой Йовановичем Спорт

Фото: с сайта БК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с сербским форвардом и центровым Николой Йовановичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Николе Йовановичу 27 лет. Его рост - 208 сантиметров.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021-2022. В "Нижнем Новгороде" баскетболист будет выступать под номером "32".

СПРАВКА:

В 2010-2012 году играл за сербские команды - "Црвена звезда" и "Партизан".

Затем решил продолжить образование в США и поступил в частную школу Arlington Country Day School в городе Джексонвилль, штат Флорида. В сезоне 2012-2013 выступал за местную команду.

С 2013 по 2016 годы обучался в университете Южной Калифорнии и выступал за команду USC Trojans в первом дивизионе NCAA, конференция Pac-12.

В 2016 году Никола выставлял свою кандидатуру на драфт, но остался без преложений от клубов НБА. Тем не менее, Никола Йованович остался в США, заявился в Летнюю Лигу за "Детройт Пистонс" (в Орландо) и "Лос-Анджелес Лейкерс"(Лас-Вегас), а ближе к сезону договорился о контракте с командой "Грэнд Рэпидс Драйв" - фарм-клубом "Пистонс" из Лиги Развития. В марте 2017 года был обменян в "Вестчестер Никс" ("Нью-Йорк Никс").

Летом 2017-го Никола Йованович принял решение вернуться на Родину, где его ждало трехлетнее соглашение с "Црвеной звездой". На второй год контракта серб отправился в аренду в итальянский клуб "Акила Баскет Тренто", выступавший в Еврокубке.

Короткий сезон 2019-2020 Никола Йованович вновь провел в "Црвене звезде", а после возобновления чемпионатов отправился в аренду, на этот раз в Боснию и Герцеговину, где присоединился к клубу "Игокеа" - участнику Лиги Чемпионов 2020-2021.

Баскетболист клуба неоднократно привлекался к молодежным и основному составу сборной Сербии. В том числе принял участие в Кубке мира 2019.