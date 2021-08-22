выборы
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
14 сентября 2021 13:33  [100] БК "НН" подписал контракт с сербским форвардом Николой Йовановичем
14 сентября 2021 13:15  [99] Нижегородские паралимпийцы вернулись после Олимпийских игр в Токио
14 сентября 2021 10:11  [107] Более 400 человек пришли на открытые спортивные тренировки в Нижегородской области
13 сентября 2021 08:57  [437] Нижегородское "Торпедо" обыграло петербургский СКА
11 сентября 2021 11:32  [545] Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в церемонии открытия Кубка Хайретдинова
10 сентября 2021 09:10  [414] Нижегородское "Торпедо" обыграло "Сочи" в домашнем матче
09 сентября 2021 10:40  [517] Нижегородское "Торпедо" уступило всухую "Сибири"
09 сентября 2021 09:03  [401] Нижегородские конькобежцы завоевали 12 медалей на соревнованиях в Коломне
08 сентября 2021 14:35  [622] Кубок Хайретдинова по баскетболу пройдёт в Нижнем Новгороде 10-12 сентября
08 сентября 2021 14:32  [499] Нижегородские гребцы завоевали "бронзу" на чемпионате мира по гребле
Спорт

БК "НН" подписал контракт с сербским форвардом Николой Йовановичем

14 сентября 2021 13:33  [100] Спорт

Фото: с сайта БК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с сербским форвардом и центровым Николой Йовановичем. Об этом сообщается на сайте клуба.

Николе Йовановичу 27 лет. Его рост - 208 сантиметров.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021-2022.  В "Нижнем Новгороде" баскетболист будет выступать под номером "32". 

СПРАВКА:

В 2010-2012 году играл за сербские команды - "Црвена звезда" и "Партизан".

Затем решил продолжить образование в США и поступил в частную школу Arlington Country Day School в городе Джексонвилль, штат Флорида. В сезоне 2012-2013 выступал за местную команду. 

С 2013 по 2016 годы обучался в университете Южной Калифорнии и выступал за команду USC Trojans в первом дивизионе NCAA, конференция Pac-12. 

В 2016 году Никола выставлял свою кандидатуру на драфт, но остался без преложений от клубов НБА. Тем не менее, Никола Йованович остался в США, заявился в Летнюю Лигу за "Детройт Пистонс" (в Орландо) и "Лос-Анджелес Лейкерс"(Лас-Вегас), а ближе к сезону договорился о контракте с командой "Грэнд Рэпидс Драйв" - фарм-клубом "Пистонс" из Лиги Развития. В марте 2017 года был обменян в "Вестчестер Никс" ("Нью-Йорк Никс").

Летом 2017-го Никола Йованович принял решение вернуться на Родину, где его ждало трехлетнее соглашение с "Црвеной звездой". На второй год контракта серб отправился в аренду в итальянский клуб "Акила Баскет Тренто", выступавший в Еврокубке. 

Короткий сезон 2019-2020 Никола Йованович вновь провел в "Црвене звезде", а после возобновления чемпионатов отправился в аренду, на этот раз в Боснию и Герцеговину, где присоединился к клубу "Игокеа" - участнику Лиги Чемпионов 2020-2021. 

Баскетболист клуба неоднократно привлекался к молодежным и основному составу сборной Сербии. В том числе принял участие в Кубке мира 2019. 

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Баскетбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Прямая линия Губернатора Нижегородской области
Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph