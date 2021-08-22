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Общество

Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт магистрального трубопровода на улице Черниговской

17 сентября 2021 16:23  [177] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский водоканал провёл масштабные работы по восстановлению магистрального трубопровода холодного водоснабжения на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для того, чтобы провести капитальный ремонт трубы диаметром 600 мм, дефектный участок предварительно вывели из эксплуатации, а для обеспечения жителей водой проложили временный трубопровод диаметром 315 мм.

Начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин отметил, что проведённые работы очень важны, поскольку от этой линии зависит водоснабжение части Нижегородского района города. На данный момент работы по санации уже завершены. На следующей неделе будет проведена промывка и переключение с временного трубопровода на отремонтированный.

Но это только первый этап, отметил сотрудник водоканала, работы на магистральном трубопроводе будут продолжены и в следующем году.

Кроме того, компания проводит ряд масштабных перекладок, которые позволят улучшить водоснабжение жителей в других районах города. Работы производятся без остановки действующих трубопроводов: водоснабжение будет ограничено только в момент переключения на вновь проложенный трубопровод, добавили в Нижегородском водоканале.

Так в Канавинском районе в микрорайоне Сортировочный прокладываются новые трубопроводы холодного водоснабжения диаметром 315 и 225 мм на улицах Ухтомского и Путейская. Также близятся к завершению работы на улице Декабристов.

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Теги:
Водоканал водопровод
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