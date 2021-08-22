Шесть премьер представит Нижегородский ТЮЗ в новом сезоне Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть премьер представит Нижегородский театр юного зрителя в новом сезоне. Об этом рассказал главный режиссер театра Алексей Логачев на пресс-конференции 23 сентября.

Сезон открывается мюзиклом по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны OZ". Его поставила московский режиссер Виктория Печерникова. Либретто написала Мария Малухина (г.София) специально для нижегородского ТЮЗа.

Второй премьерой станет спектакль по произведению Александра Островского "Доходное место".

"Это последствие нашей весенней режиссерской лаборатории "Кулибинка" на тему актуализации классики", - пояснил Алексей Логачев.

С 15 по 21 ноября запланирована осенняя "Кулибинка", в марте-апреле - весенняя.

В декабре, по словам главного режиссера, начнется новогодняя кампания.

"Мы решили показать на Новый год тот же спектакль, что и в прошлом году - "Тот самый подарок". Это связано с тем, что не все смогли его посмотреть. Мы играли при 40% заполняемости зала", - пояснил он.

В январе в театре, как и в прошлом году, пройдет детская творческая лаборатория "Пересечение". Заявки можно отправлять уже сейчас.

Кроме того, Алексей Логачев поставит два спектакля - по комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего" и пьесе Антона Чехова "Чайка".

"Возможно в эти наши планы вмешается то, про что мы сейчас говорить не будим. На выходе мы получим шесть премьер", - сообщил главный режиссер.

По словам директора театра Инны Ванькиной основной акцент в ТЮЗе сейчас делается на том, чтобы в спектаклях встречались визуализация и смысл. В качестве примера проводимой работы она рассказала, что к спектаклю "Волшебник страны OZ" было сшито 76 костюмов. Для сравнения за весь прошлый год - только 62.

"Если не брать амбициозные проекты, никогда не поймешь на что ты способен. А дальше на пределах своих возможностей командой мы двигаемся только вперед и приходим к тому дню, который называется "премьера". Я благодарна каждому", - заявила руководитель театра.

"Для меня Театр юного зрителя - это авангард потенциала. То что Алексей Александрович показывает при поддержке Инны Вячеславовны, тот уровень, это очень высокая планка. ТЮЗ выходит на новый уровень, мы становимся настоящим репертуарным театром. И я этим очень горжусь", - в свою очередь заявила заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

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