"Наша цель – разобраться в причинах возникновения задержек в строительстве детских садов и помочь в их решении", – Олег Лавричев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Выездное совещание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре состоялось 27 сентября.

Председатель городской Думы Олег Лавричев, председатель профильной комиссии Михаил Иванов, а также ряд депутатов совместно с директором департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрием Горбуновым и генеральным директором МУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" Сергеем Шемчуком проверили ход строительства трёх детских садов в Советском, Канавинском и Автозаводском районах: на улице Романтиков в ЖК "Новая Кузнечиха", на улице Генерала Зимина и на Красноуральской улице.

Строительство осуществляется в рамках нацпроекта "Демография", напомнили в пресс-службе Гордумы.

Так, генеральным подрядчиком на строительство детского сада в ЖК "Новая Кузнечиха" на 320 мест является ООО "Лига". Работы по строительству детского сада по улице Генерала Зимина на 220 мест выполняет ООО "Курс", а детсад улице Красноуральской на 162 места строит ООО "Линкор".

Напомним, ещё весной строительство детского сада на улице Романтиков было решено взять на контроль. Депутаты отметили, что положительной динамики на объекте нет и сегодня.

"Есть подрядчики, которые даже в трудных условиях могут организовать производство работ, чтобы сдать объект в установленный контрактными обязательствами срок. И есть подрядчики, которые находятся в очень затруднительном положении. Основной причиной, которая привела к снижению темпов выполнения работ в текущем году, стало удорожание строительных материалов и приостановка их поставок. Скорее всего, по детскому саду в ЖК "Новая Кузнечиха" придётся увеличивать контрактные сроки или каким-то образом помогать обеспечению подрядчика необходимыми для строительства материалами. Потому что сейчас работа фактически стоит на месте", – прокомментировал результаты осмотра Олег Лавричев.

В строящихся детских садах на улицах Красноуральская и Генерала Зимина, по оценкам участников совещания, ситуация не такая критичная.

Председатель профильной комиссии Михаил Иванов отметил, что отставание работ по строительству садика в Автозаводском районе вызвано объективными сложностями, возникшими при производстве земляных работ и устройстве фундамента. По садику на улице генерала Зимина отставание от графика тоже есть, но оно не такое критичное по сравнению с остальными.

Председатель профильной комиссии пояснил, что по всем детским садам стоит задача выполнить все сезонные работы до конца октября.

"Наша цель сегодня – разобраться в причинах возникновения задержек в строительстве детских садов и помочь в их решении", – подвёл итоги совещания спикер городской Думы Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что десять детских садов в настоящий момент строятся в Нижнем Новгороде, девять из них - с отставанием.