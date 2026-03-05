Профсоюз выплатит компенсации медикам Богородской ЦРБ после ДТП

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области принял решение о выплатах сотрудникам Богородской ЦРБ, пострадавшим в авариях во время работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
По его словам, фельдшер, медсестра и водитель машины скорой помощи получат по 15 тысяч рублей. Средства предназначены для реабилитации после производственных травм. Отмечается, что бригада СМП попадала в ДТП несколько раз.
Как сообщил председатель профсоюза Василий Приказнов, при определении суммы учли продолжительный профсоюзный стаж всех членов бригады.
Одна из аварий произошла 11 января в Павлове. Во время перевозки пациента автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем. Пострадали 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра Богородской центральной районной больницы.
Ранее сообщалось, что профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+