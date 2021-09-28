Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2021 20:06  [340] Руководитель COVID-госпиталя Владимир Федоровцев назначен и.о. главврача нижегородской больницы №5
29 сентября 2021 19:53  [185] Центр "Точка кипения" открылся в лингвистическом университете им. Н.И.Добролюбова в Нижнем Новгороде
29 сентября 2021 19:02  [135] "Поезда здоровья" побывали в 358 населенных пунктах Нижегородской области
29 сентября 2021 18:58  [142] Руководитель гимназии №2 Сарова вышла в финал конкурса "Директор года России"
29 сентября 2021 18:48  [173] Девять жилых домов-ОКН отремонтировали в Нижнем Новгороде
29 сентября 2021 18:30  [143] Жителям Дзержинска и Кстова списали пени в общей сумме на 22,5 млн рублей в рамках акции
29 сентября 2021 18:09  [168] Краснокнижный олень оказался под угрозой из-за открытия сезона охоты
29 сентября 2021 17:55  [179] Семена эхинацеи с амброзией привезли в Россию из Нидерландов
29 сентября 2021 17:10  [46000] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 29 сентября)
29 сентября 2021 16:39  [165] Видеопроект "800 слов о Нижнем" с участием известных нижегородцев выпустили в честь юбилея города
Общество

Музей истории завода "Красное Сормово" открыт после реконструкции

29 сентября 2021 15:26  [195] Общество

Фото: пресс-служба горадминистрации

Музей истории завода "Красное Сормово" открыт после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, глава города Юрий Шалабаев и генеральный директор завода "Красное Сормово", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин открыли обновленную экспозицию.

После реконструкции в музее заработали выставочная площадка под открытым небом и мультимедийная выставка о тружениках тыла и нижегородских трудовых династиях. Кроме того, была увеличена площадь архивных помещений и почти до четырех тысяч пополнена коллекция экспонатов.

Глава города Юрий Шалабаев назвал проведенную реконструкцию музея примером социально-ответственной работы бизнеса. "Музей судостроения был реконструирован к юбилею города по инициативе и силами завода "Красное Сормово". Теперь все нижегородцы могут посетить его уникальную экспозицию. Сегодня в рамках марафона "Победный сентябрь" сотрудники музея уже провели открытый урок для школьников, на котором рассказали ребятам о непростых военных днях, о трудовом подвиге наших бабушек и дедушек, которые ковали победу в тылу в совершенно непостижимых для нас сейчас условиях", – заявил Юрий Шалабаев.

Генеральный директор завода "Красное Сормово", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин отметил, что реконструкция музея "Красного Сормова" – это вклад предприятия в дело популяризации истории Нижнего Новгорода, в том числе связанной в трудовым подвигом горьковчан и сормовичей в годы войны. "Эта задача очень важна для каждого из нас. Наша историческая память – наша совесть. Именно поэтому мы приняли решение реконструировать музей истории "Красного Сормова" к 800-летию Нижнего Новгорода и 325-летию российского флота", – подчеркнул он.

Руководитель предприятия сообщил, что площадь архивных помещений увеличилась почти вдвое, что позволит более эффективно работать с историческими документами. "Выполнен ремонт выставочных залов. Появилась новая музейная площадка под открытым небом, где представлены уникальные экспонаты, связанные с работой сормовичей для нужд оборонного комплекса. Эта часть выставки будет расширяться. Например, впервые нижегородцы увидят опытный образец экспериментального сормовского судна "КРАС". Его можно будет найти и в мультимедийной экспозиции музея – кстати, это тоже новая для городских музеев технология, которая впервые появилась в Сормове после реконструкции", – добавил Михаил Першин.

Как отметила депутат Гордумы, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", председатель Молодежного парламента при областном Законодательном собрании Мария Самоделкина, особый интерес представляет мультимедийная выставка о тружениках тыла и нижегородских трудовых династиях.

"Для экспозиции, которую подготовили "Волонтеры Победы", фото, видео и архивные документы жители присылали со всей области. У нас в регионе очень много неравнодушных людей, готовых поделиться семейными историями и подвигами своих близких. Без сомнения, их труд заслуживает огромного уважения и меня радует, что сегодняшние школьники на жизненных примерах смогут научиться ценить мирное и спокойное время, в котором они живут", - заявила Мария Самоделкина.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что скоро откроют мультимедийную выставку, также посвященную жизни горьковчан в годы Великой Отечественной войны на Нижегородской ярмарке. Выставка пройдет в рамках марафона "Победный сентябрь".

Напомним, марафон доблести и славы "Победный сентябрь" проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 30 сентября 2021 года на разных площадках города. Он приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Красное Сормово
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph