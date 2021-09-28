Музей истории завода "Красное Сормово" открыт после реконструкции Общество

Фото: пресс-служба горадминистрации

Музей истории завода "Красное Сормово" открыт после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, глава города Юрий Шалабаев и генеральный директор завода "Красное Сормово", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин открыли обновленную экспозицию.

После реконструкции в музее заработали выставочная площадка под открытым небом и мультимедийная выставка о тружениках тыла и нижегородских трудовых династиях. Кроме того, была увеличена площадь архивных помещений и почти до четырех тысяч пополнена коллекция экспонатов.

Глава города Юрий Шалабаев назвал проведенную реконструкцию музея примером социально-ответственной работы бизнеса. "Музей судостроения был реконструирован к юбилею города по инициативе и силами завода "Красное Сормово". Теперь все нижегородцы могут посетить его уникальную экспозицию. Сегодня в рамках марафона "Победный сентябрь" сотрудники музея уже провели открытый урок для школьников, на котором рассказали ребятам о непростых военных днях, о трудовом подвиге наших бабушек и дедушек, которые ковали победу в тылу в совершенно непостижимых для нас сейчас условиях", – заявил Юрий Шалабаев.

Генеральный директор завода "Красное Сормово", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Михаил Першин отметил, что реконструкция музея "Красного Сормова" – это вклад предприятия в дело популяризации истории Нижнего Новгорода, в том числе связанной в трудовым подвигом горьковчан и сормовичей в годы войны. "Эта задача очень важна для каждого из нас. Наша историческая память – наша совесть. Именно поэтому мы приняли решение реконструировать музей истории "Красного Сормова" к 800-летию Нижнего Новгорода и 325-летию российского флота", – подчеркнул он.

Руководитель предприятия сообщил, что площадь архивных помещений увеличилась почти вдвое, что позволит более эффективно работать с историческими документами. "Выполнен ремонт выставочных залов. Появилась новая музейная площадка под открытым небом, где представлены уникальные экспонаты, связанные с работой сормовичей для нужд оборонного комплекса. Эта часть выставки будет расширяться. Например, впервые нижегородцы увидят опытный образец экспериментального сормовского судна "КРАС". Его можно будет найти и в мультимедийной экспозиции музея – кстати, это тоже новая для городских музеев технология, которая впервые появилась в Сормове после реконструкции", – добавил Михаил Першин.

Как отметила депутат Гордумы, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы", председатель Молодежного парламента при областном Законодательном собрании Мария Самоделкина, особый интерес представляет мультимедийная выставка о тружениках тыла и нижегородских трудовых династиях.

"Для экспозиции, которую подготовили "Волонтеры Победы", фото, видео и архивные документы жители присылали со всей области. У нас в регионе очень много неравнодушных людей, готовых поделиться семейными историями и подвигами своих близких. Без сомнения, их труд заслуживает огромного уважения и меня радует, что сегодняшние школьники на жизненных примерах смогут научиться ценить мирное и спокойное время, в котором они живут", - заявила Мария Самоделкина.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что скоро откроют мультимедийную выставку, также посвященную жизни горьковчан в годы Великой Отечественной войны на Нижегородской ярмарке. Выставка пройдет в рамках марафона "Победный сентябрь".

Напомним, марафон доблести и славы "Победный сентябрь" проходит в Нижнем Новгороде с 1 по 30 сентября 2021 года на разных площадках города. Он приурочен ко Дню окончания Второй мировой войны.