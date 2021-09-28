Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек

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Более 3,5 тысяч человек побывали в автокинотеатре на парковке у стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, автокинотеатр начал свою работу с 10 сентября. Въезд на площадку бесплатный, регистрации также не требуется. Звук кинофильмов передаётся через FM-волну, частоту которой посетителям сообщат промоутеры при заезде на кинопарковку.
Сеансы организованы по выходным - с пятницы по воскресенье - с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00, а также с 23:00 до 01:00.
Так, с начала работы автокинотеатра посетителям было показано 27 фильмов.
С 1 по 3 октября все желающие смогут посмотреть комедию "История Дэвида Копперфилда", приключенческий фильм "Таинственный сад", мелодраму "Прекрасная эпоха", триллер "Девушка, которая боялась дождя" или мелодраму "После".
С 8 по 10 октября будут организованы показы боевика "Джон Уик-3", фэнтези "Русалка в Париже", комедии "Хороший доктор", триллер "Взаперти" и криминальной драмы "Убийства по открыткам".
После этого кинотеатр завершит свою работу.
Кинопоказы под открытым небом организованы администрацией Нижнего Новгорода совместно с оператором мобильной связи Tele2 в рамках городского проекта "Культурный драйв НН". Актуальная информация о сеансах размещена по ссылке.
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