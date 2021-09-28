Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
29 сентября 2021 19:45  [134] Нижегородские проекты в области культуры получили грантовую поддержку на сумму 28,7 млн рублей
29 сентября 2021 18:16  [184] Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек
29 сентября 2021 12:50  [212] Глеб Никитин вошёл в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина
28 сентября 2021 19:17  [405] Мемориальную доску Иосифу Кобзону установили на здании Нижегородского театра кукол
28 сентября 2021 19:00  [304] Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 18:12  [427] Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года
27 сентября 2021 13:45  [956] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 сентября по 3 октября 2021 года
27 сентября 2021 11:16  [419] Нижегородский минкульт ищет новое помещение для выставки "Юрковка"
27 сентября 2021 10:30  [284] Региональный этап фестиваля "Театральное Приволжье" стартовал в Нижегородской области
25 сентября 2021 16:10  [457] Вместе с Дороти: премьера мюзикла "Волшебник страны OZ" состоялась в Нижегородском ТЮЗе
Культура и отдых

Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек

29 сентября 2021 18:16  [184] Культура и отдых

Фото: Теле2

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 3,5 тысяч человек побывали в автокинотеатре на парковке у стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, автокинотеатр начал свою работу с 10 сентября. Въезд на площадку бесплатный, регистрации также не требуется. Звук кинофильмов передаётся через FM-волну, частоту которой посетителям сообщат промоутеры при заезде на кинопарковку.

Сеансы организованы по выходным - с пятницы по воскресенье - с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00, а также с 23:00 до 01:00.

Так, с начала работы автокинотеатра посетителям было показано 27 фильмов.

С 1 по 3 октября все желающие смогут посмотреть комедию "История Дэвида Копперфилда", приключенческий фильм "Таинственный сад", мелодраму "Прекрасная эпоха", триллер "Девушка, которая боялась дождя" или мелодраму "После".

С 8 по 10 октября будут организованы показы боевика "Джон Уик-3", фэнтези "Русалка в Париже", комедии "Хороший доктор", триллер "Взаперти" и криминальной драмы "Убийства по открыткам".

После этого кинотеатр завершит свою работу.

Кинопоказы под открытым небом организованы администрацией Нижнего Новгорода совместно с оператором мобильной связи Tele2 в рамках городского проекта "Культурный драйв НН". Актуальная информация о сеансах размещена по ссылке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Кинотеатры Стадион
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph