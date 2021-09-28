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Движение транспорта ограничат на месяц на улице Светлоярской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Согласно информации, это связано с капитальным ремонтом дороги и переустройством инженерных коммуникаций.
Отмечается, что до 23:59 1 ноября будет временно приостановлено движение транспорта по улице Светлоярской на участке дороги от улицы Мокроусова до улицы Торфяной.
Объезд зоны проведения работ организован по прилегающим улицам.
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