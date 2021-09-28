Борский мост полностью отремонтируют к декабрю
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
01 октября 2021 09:41  [151] Выставка "Вычитания" Егора Плотникова откроется в нижегородской галерее Futuro 6 октября
30 сентября 2021 12:08  [284] Театральный фестиваль им. Горького пройдет в нижегородском театре драмы в октябре
29 сентября 2021 19:45  [241] Нижегородские проекты в области культуры получили грантовую поддержку на сумму 28,7 млн рублей
29 сентября 2021 18:16  [373] Автокинотеатр у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 3,5 тыс. человек
29 сентября 2021 12:50  [343] Глеб Никитин вошёл в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина
28 сентября 2021 19:17  [469] Мемориальную доску Иосифу Кобзону установили на здании Нижегородского театра кукол
28 сентября 2021 19:00  [406] Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 18:12  [823] Модернизация нижегородского планетария завершится до конца 2022 года
27 сентября 2021 13:45  [1027] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 27 сентября по 3 октября 2021 года
27 сентября 2021 11:16  [452] Нижегородский минкульт ищет новое помещение для выставки "Юрковка"
Культура и отдых

Выставка "Вычитания" Егора Плотникова откроется в нижегородской галерее Futuro 6 октября

01 октября 2021 09:41  [151] Культура и отдых

Фото: пресс-служба галереи

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка "Вычитания" Егора Плотникова откроется в нижегородской галерее Futuro 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Согласно информации, инсталляция будет состоять из скульптурных персонажей-зрителей и живописных пейзажей, которые, то врастают в руинированные стены галереи, то исчезают с поверхности холста.

Для посещения вернисажа необходима предварительная регистрация на сайте. В остальное время выставка работает в обычном режиме галереи – среда-воскресенье с 12:00 до 20:00.

"Вычитания" изображения — это не менее важный для автора элемент, чем сам изображенный пейзаж. Бесконечный ландшафт, которому посвящена живопись Егора Плотникова, распадается на фрагменты для того, чтобы зритель пристальней всмотрелся в то, что осталось. Белые геометрические пустоты разрывают замкнутость холстов и образуют новые структуры, отсылающие к опыту супрематизма, но в версии автора они разворачивают нас назад, к пейзажу, мерцающему в нашей памяти", - отмечается в сообщении организаторов.

Выставка будет работать с 7 октября по 24 ноября 2021.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph