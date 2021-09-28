Выставка "Вычитания" Егора Плотникова откроется в нижегородской галерее Futuro 6 октября Культура и отдых

Фото: пресс-служба галереи

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выставка "Вычитания" Егора Плотникова откроется в нижегородской галерее Futuro 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Согласно информации, инсталляция будет состоять из скульптурных персонажей-зрителей и живописных пейзажей, которые, то врастают в руинированные стены галереи, то исчезают с поверхности холста.

Для посещения вернисажа необходима предварительная регистрация на сайте. В остальное время выставка работает в обычном режиме галереи – среда-воскресенье с 12:00 до 20:00.

"Вычитания" изображения — это не менее важный для автора элемент, чем сам изображенный пейзаж. Бесконечный ландшафт, которому посвящена живопись Егора Плотникова, распадается на фрагменты для того, чтобы зритель пристальней всмотрелся в то, что осталось. Белые геометрические пустоты разрывают замкнутость холстов и образуют новые структуры, отсылающие к опыту супрематизма, но в версии автора они разворачивают нас назад, к пейзажу, мерцающему в нашей памяти", - отмечается в сообщении организаторов.

Выставка будет работать с 7 октября по 24 ноября 2021.