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Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на ул.Гайдара получат материальную помощь. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, в настоящее время в доме проводится обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.
"Сейчас для нас самое главное - обеспечить всем необходимым эвакуированных людей, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим. По результатам оценки ущерба будет определен размер материальной помощи жильцам, у которых пострадало имущество", - сообщил Юрий Шалабаев.
Мэр города также отметил, что по поручению губернатора региона Глеба Никитина всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси будет оказана необходимая материальная помощь.
Напомним, инцидент произошел рано утром 2 октября. По предварительной информации, в результате взрыва газа пострадали два человека - они находятся в реанимации.
Еще 54 человека - жильцы дома находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены горячим питанием, медикаментами, людям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
По данному факту СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку.
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