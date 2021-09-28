Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на ул.Гайдара получат материальную помощь Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме на ул.Гайдара получат материальную помощь. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, в настоящее время в доме проводится обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.

"Сейчас для нас самое главное - обеспечить всем необходимым эвакуированных людей, а также оказать медицинскую помощь пострадавшим. По результатам оценки ущерба будет определен размер материальной помощи жильцам, у которых пострадало имущество", - сообщил Юрий Шалабаев.

Мэр города также отметил, что по поручению губернатора региона Глеба Никитина всем пострадавшим при хлопке газовоздушной смеси будет оказана необходимая материальная помощь.

Напомним, инцидент произошел рано утром 2 октября. По предварительной информации, в результате взрыва газа пострадали два человека - они находятся в реанимации.

Еще 54 человека - жильцы дома находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены горячим питанием, медикаментами, людям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку.