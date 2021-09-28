Нижегородское "Торпедо" уступило "Адмиралу" Спорт

Фото: сайт клуба

Нижегородское "Торпедо" уступило "Адмиралу". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, игра состоялась 2 октября во Владивостоке.

"Адмирал" (Владивосток) — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Судьи: А.Кулёв, А.Лаврентьев; А.Захаренков, А.Садовников.

Торпедо: Кочетков; Пайгин — Мартынов, Агостино — Хривик — Жафяров; Леннстрём — М.Федотов, Чехович — Миле — Заар; Орлов — Верещагин, Шенфельд — Михеев — Тянулин; Марин, Веряев — Ураков — Гончарук, И.Федотов.

Голы: 1:0 — Хамидуллин (Вл.Ушенин, Шулак) — 43:48, 1:1 — Леннстрём (Заар, Жафяров) — 47:04 (бол.), 2:1 — Гареев (Манукян) — 54:44.

Штраф: 10 — 6 (Хривик, Заар, Верещагин — по 2).

Отмечается, что уже в понедельник, 4 октября нижегородцев ждет очередная выездная встреча - в Новосибирске команда сразится с "Сибирью".