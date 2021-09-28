Инвестор проявил интерес к ремонту дома с наружными лифтами на ул. Добролюбова Экономика

Фото: яндекс.карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Инвестор проявил интерес к ремонту дома с наружными лифтами на ул. Добролюбова,8. О намерениях восстановить лифт в здании журналистам рассказал председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай.

По его словам, дом представляет историческую ценность из-за редких выносных лифтов. При этом он построен с большими отклонениями от сегодняшних норм.

"Здесь очень крутые лестничные марши и высокие ступени. В доме есть люди, которые с момента, когда в 90-е годы остановились лифты, ни разу не выходили на улицу. Если их восстановить, это может стать не только подарком для жителей, но еще одной из достопримечательностей города", - сказал Виктор Клочай.

СПРАВКА:

Речь идет о кирпичном пятиэтажном доме на 24 квартиры, построенном в 1939 году. Архитектором выступил Александр Яковлев.