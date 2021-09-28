Избраны председатели профильных комитетов Заксобрания Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Избраны председатели профильных комитетов Заксобрания Нижегородской области VII созыва. Об этом сообщили в парламенте.

Согласно информации, в новом созыве парламента будет работать 9 профильных комитетов.

Так, комитет по бюджету и налогам возглавил Александр Шаронов, комитет по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма – Игорь Норенков.

Председателем комитета по социальным вопросам избрана Наталья Смотракова, а председателем комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту – Владимир Паков.

Комитет по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям возглавил Василий Суханов, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу – Владимир Беспалов.

Председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству был избран Владимир Солдатенков, комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий – Игорь Тюрин. Комитет по экологии и природным ресурсам возглавил Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин избран председателем Заксобрания Нижегородской области VII созыва. Его заместителями станут: Ольга Щетинина, Дмитрий Краснов, Денис Бакиев и Владислав Егоров.