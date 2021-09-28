Банк "Открытие" возведёт зелёные скверы в российских школах в честь учителей Бизнес

Банк "Открытие" возведёт зелёные скверы в российских школах в честь учителей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, Дню учителя банк запускает акцию "Лес рук" в поддержку родных школ и учителей. Все, что нужно сделать — проголосовать за свою школу на сайте проекта. В школах, собравших наибольшее число голосов, банк "Открытие" создаст зеленые скверы.



Банк "Открытие" поддерживает желание школьников и их родителей поблагодарить любимых учителей и запускает проект, приуроченный ко Дню учителя.

Чтобы поучаствовать в нём, достаточно "поднять руку" на сайте. Можно не бояться, что вызовут к доске — так участники могут проголосовать за родную школу и отправить добрые пожелания педагогам.



В трех школах, которые наберут больше всего голосов, банк "Открытие" разобьет зелёные скверы в подарок учителям. Окружить родную школу красотой — такую возможность оценят все, кто с теплотой вспоминает годы учёбы.



Также на сайте проекта подготовлены открытки с легендарными учительскими фразами. Можно поделиться ими с учителями в соцсетях, добавив тёплые пожелания и поучаствовать в розыгрыше эксклюзивных худи от банка "Открытие" — идеальных для тех, кто уже немного вырос из школьной формы.



Срок проведения акции — с 5 по 24 октября.