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Общество

Нижегородцы могут трудоустроиться переписчиками на время Всероссийской переписи населения

05 октября 2021 17:34  [307] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Нижегородской области могут во время Всероссийской переписи населения трудоустроиться переписчиками и контролёрами. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородстата.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдёт на территории Российской Федерации с 15 октября по 14 ноября. В настоящее время Нижегородстат ведёт набор персонала для организации процесса. В настоящее время к ведомству присоединились 316 человек.

В Нижегородстате рассказали, что переписчики трудоустраиваются на срок с 15 октября по 14 ноября. Они будут заниматься непосредственно опросами населения на планшетных компьютерах с электронными переписными листами.

Для организации работы переписного участка и контроля за ходом проведения опроса также будут привлечены контролёры полевого уровня. Они работают с 29 сентября по 25 ноября.

Желающие принять участие во Всероссийской переписи населения могут обратиться в Нижегородстат по электронной почте: P52_Vpn2020@gks.ru - с указанием ФИО, номера телефона для связи и места проживания, где вы хотели бы работать в период переписи населения.

По вопросу трудоустройства также можно обратиться к уполномоченному по вопросам переписи своего района или округа. Телефоны специалистов размещены на сайте Нижегородстата в разделе "Контакты".

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области во время Всероссийской переписи населения могут самостоятельно заполнить анкету на себя и членов своей семьи на портале Госуслуг, не дожидаясь визита переписчика.

Как отметил заместитель руководителя Нижегородстата Дмитрий Масло, перепись поможет определить точную численность населения, которая проживает в Нижегородской области, получить данные о национальности и образовании. А государство, в свою очередь, сделает расчёты, на основании которых могут быть разработаны новые инициативы в рамках нацпроектов.

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Теги:
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