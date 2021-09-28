Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время введен в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время введен в Нижегородской области. С 6 октября с 00.00 до 06.00 они будут работать только в формате "еды на вынос".

Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" с 6 октября 2021 года внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Такая мера носит временный характер и устанавливается до 31 октября 2021 года, отметили в пресс-служба главы региона.

Ранее данное требование уже содержалось в указе, но после стабилизации ситуации время работы организаций общественного питания в формате "только на вынос" было установлено с 03:00 до 06:00.

"Летом заведения общественного питания работали в достаточно комфортном режиме. Сейчас ситуация усложнилась. Для того чтобы не прийти к принятию радикальных решений, необходимо соблюдать действующие ограничения", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках указа Глеб Никитин поручил заместителям губернатора усилить контроль за работой организаций общественного питания, в том числе за соблюдением запрета на проведение в них банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, корпоративов, мастер-классов, анимационных, развлекательных, творческих и иных аналогичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с докладом на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 4 октября 2021 года.

В своем докладе Глеб Никитин отметил, что с середины сентября в Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости. Показатели заболеваемости и суточной госпитализации уже превысили рекордные значения.

Напомним, что с 30 сентября в регионе усиливаются проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте, а также в детских образовательных учреждениях при посещении их родителями. Муниципальные штабы теперь вправе принимать решение о введении карантина в образовательных учреждениях при ухудшении ситуации с заболеваемостью.