Глеб Никитин поздравил ННГУ с победой на чемпионате мира по программированию среди университетских команд Общество

Фото: сайт правительства РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ННГУ с победой на чемпионате мира по программированию среди университетских команд. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, команда ННГУ им.Н.И.Лобачевского стала абсолютным чемпионом Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Победителей чемпионата наградил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Чемпионами ICPС 2021 стали Николай Калинин, Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова. Тренеры команды – Алексей Шмелев и Владислав Епифанов. Руководитель команды – Николай Борисов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что студенческий чемпионат по программированию стал главным международным событием IT-сферы.

"119 команд сражались за победу, и жюри выбрало лучших. Россия на чемпионате побеждает восемь лет подряд. И сегодня мы горды тем, что кубок остается в России, у команды из Нижнего Новгорода", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Команду ННГУ с победой поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы видели, какой серьезной была конкуренция на чемпионате, но нашей команде удалось стать лучшей в мире. Это и огромная личная победа, и большое событие для всего нашего региона. Достижение такого уровня требует не только таланта, но и колоссального труда. Уверен, что этот опыт станет еще одним шагом в развитии IT-индустрии Нижегородской области", - отметил Глеб Никитин.