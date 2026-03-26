Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде освободят от проводов

В Нижнем Новгороде планируется модернизация системы наружного освещения на улице Провиантской. Работы пройдут в рамках городского проекта "Чистое небо", который предусматривает перенос коммуникаций под землю.
Как пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент жилья и инженерной инфраструктуры, финансирование на реконструкцию муниципальных сетей было одобрено на заседании городской думы в феврале 2026 года.
Сейчас специалисты занимаются подготовкой проектно-сметной документации. Предварительное решение предполагает демонтаж 17 существующих опор освещения и установку 39 новых конструкций.
Кроме того, на улице планируется смонтировать 49 светильников и проложить около 1,5 километра электрического кабеля под землей.
Завершить строительно-монтажные работы предполагается до декабря 2026 года.
Напомним, проект "Чистое небо" был запущен в Нижнем Новгороде в 2021 году. За это время от проводов освободили 85 городских улиц.
Ранее сообщалось, что от проводов избавили проспект Ленина.
