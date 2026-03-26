Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов "БАРС-НН" Общество

Представители нижегородского отделения общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН". Первыми контракты подписали ветераны специальной военной операции и офицеры запаса, сообщили в Доме народного единства.

Поддержать добровольцев приехал атаман регионального отделения по развитию казачества Игорь Груздев. По его словам, решение о вступлении в резерв стало продолжением исторической традиции казачества в современных условиях. Казаки издавна стояли на страже рубежей страны, а теперь, вступая в "БАРС-НН", укрепляют защиту родного края.

"Наши воины будут оборонять нижегородские предприятия от атак беспилотников. Казачество неразрывно связано с верой. Это духовная опора, которая вдохновляет на защиту родного края и семьи. Мы поддерживаем ребят и благодарим за службу", — сказал Игорь Груздев.

Один из резервистов с позывным "Макар" осенью 2025 года вернулся с передовой после четвертого добровольческого контракта. Он проходил службу в казачьих отрядах "Дон", "Енисей" и "Русь", награжден орденом Мужества. Во время службы ему неоднократно приходилось отражать атаки БПЛА, и теперь он намерен применить полученный опыт для защиты промышленной инфраструктуры региона.

"Казак с рождения — воин, у нас в крови защищать отчизну, дом и семью. После участия в специальной военной операции я решил вступить в резерв, чтобы стоять на страже нижегородских рубежей", — сказал он.

Еще один представитель казачьего сообщества с позывным "Мельник" работает на одном из промышленных предприятий региона. Он подчеркнул, что защита родных рубежей — это часть казачьих традиций и его личный долг как офицера. Вместе с братом он вступил в ряды территориальной обороны, чтобы поддержать сослуживцев, находящихся в зоне СВО.

Перед отправкой на специальные сборы по казачьей традиции состоялся молебен в церкви Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Богослужение совершил благочинный Приокского округа Нижегородской епархии иерей Олег Карсаков. Он отметил, что молитва перед началом важного дела имеет особое значение для казака и придает воинам уверенность и спокойствие.

Служба в составе резерва "БАРС-НН" проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону специальной военной операции. Набор ведется на добровольной основе через военные комиссариаты муниципалитетов путем заключения контракта с Минобороны России. Контракт позволяет совмещать военную подготовку и сборы с основной гражданской работой.

На период действия контракта резервисты обеспечиваются денежным содержанием, экипировкой и обмундированием. Во время сборов за ними сохраняются рабочие места и заработная плата, предусмотрены страхование жизни и здоровья, медицинская помощь и бесплатное питание.

Указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для резервистов "БАРС-НН" и их семей установлены дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатный детский сад, школьное питание, спортивные секции и группы продленного дня для детей, льготные путевки в лагеря и санатории региона, а также приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Семьям резервистов гарантирована внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках региональной программы госгарантий.

За консультацией по вопросам вступления в резерв и получения мер поддержки можно обратиться в управления социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства.

Подробная информация размещена в Telegram-канале "БАРС-НН", в социальной сети "ВКонтакте", на сайте проекта и по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

