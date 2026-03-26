Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 18:17
Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов "БАРС-НН"
26 марта 2026 17:49
Молодёжь представила инициативы в новую Народную программу "Единой России"
26 марта 2026 17:07
Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде освободят от проводов
26 марта 2026 16:48
Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля
26 марта 2026 16:30
Блогеры и историки сыграли в "Мир танков" в шоу-матч "Ростелекома"
26 марта 2026 16:10
Нижегородские абитуриенты смогут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
26 марта 2026 15:59
Составлен топ-5 главврачей нижегородских больниц с зарплатой выше 300 тысяч
26 марта 2026 15:42
Нижегородцы установили более 100 кормушек в рамках акции соцучастковых
26 марта 2026 15:20
Умерла одна из старейших обитательниц нижегородского зоопарка "Лимпопо"
26 марта 2026 14:22
Матери и жены погибших на СВО нижегородцев приняли участие в фестивале "Женское сердце России"
Общество

Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов "БАРС-НН"

26 марта 2026 18:17 Общество
Нижегородские казаки пополнили ряды резервистов БАРС-НН

Фото: Дмитрий Музыка

Представители нижегородского отделения общероссийской общественной организации "Союз казаков-воинов России и Зарубежья" вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН". Первыми контракты подписали ветераны специальной военной операции и офицеры запаса, сообщили в Доме народного единства. 

Поддержать добровольцев приехал атаман регионального отделения по развитию казачества Игорь Груздев. По его словам, решение о вступлении в резерв стало продолжением исторической традиции казачества в современных условиях. Казаки издавна стояли на страже рубежей страны, а теперь, вступая в "БАРС-НН", укрепляют защиту родного края.

"Наши воины будут оборонять нижегородские предприятия от атак беспилотников. Казачество неразрывно связано с верой. Это духовная опора, которая вдохновляет на защиту родного края и семьи. Мы поддерживаем ребят и благодарим за службу", — сказал Игорь Груздев.

Один из резервистов с позывным "Макар" осенью 2025 года вернулся с передовой после четвертого добровольческого контракта. Он проходил службу в казачьих отрядах "Дон", "Енисей" и "Русь", награжден орденом Мужества. Во время службы ему неоднократно приходилось отражать атаки БПЛА, и теперь он намерен применить полученный опыт для защиты промышленной инфраструктуры региона.

"Казак с рождения — воин, у нас в крови защищать отчизну, дом и семью. После участия в специальной военной операции я решил вступить в резерв, чтобы стоять на страже нижегородских рубежей", — сказал он.

Еще один представитель казачьего сообщества с позывным "Мельник" работает на одном из промышленных предприятий региона. Он подчеркнул, что защита родных рубежей — это часть казачьих традиций и его личный долг как офицера. Вместе с братом он вступил в ряды территориальной обороны, чтобы поддержать сослуживцев, находящихся в зоне СВО.

Перед отправкой на специальные сборы по казачьей традиции состоялся молебен в церкви Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Богослужение совершил благочинный Приокского округа Нижегородской епархии иерей Олег Карсаков. Он отметил, что молитва перед началом важного дела имеет особое значение для казака и придает воинам уверенность и спокойствие.

Служба в составе резерва "БАРС-НН" проходит исключительно на территории Нижегородской области и не предусматривает отправку в зону специальной военной операции. Набор ведется на добровольной основе через военные комиссариаты муниципалитетов путем заключения контракта с Минобороны России. Контракт позволяет совмещать военную подготовку и сборы с основной гражданской работой.

На период действия контракта резервисты обеспечиваются денежным содержанием, экипировкой и обмундированием. Во время сборов за ними сохраняются рабочие места и заработная плата, предусмотрены страхование жизни и здоровья, медицинская помощь и бесплатное питание.

Указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для резервистов "БАРС-НН" и их семей установлены дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатный детский сад, школьное питание, спортивные секции и группы продленного дня для детей, льготные путевки в лагеря и санатории региона, а также приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом. Семьям резервистов гарантирована внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках региональной программы госгарантий.

За консультацией по вопросам вступления в резерв и получения мер поддержки можно обратиться в управления социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства.

Подробная информация размещена в Telegram-канале "БАРС-НН", в социальной сети "ВКонтакте", на сайте проекта и по телефону горячей линии 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00.

Ранее Глеб Никитин призвал работодателей не мешать вступлению сотрудников в "БАРС-НН". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН Военные СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных