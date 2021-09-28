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Бизнес

Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения

06 октября 2021 11:35  [231] Бизнес

Фото: Билайн

В Декаду пожилых людей эксперты сервиса Билайн.Аналитика рассказали, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у людей старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства они предпочитают – с кнопками или без.

Так, средняя продолжительность звонка у людей старше 65 лет за последний год выросла на 22%, а количество совершаемых звонков возросло на 18%. При этом мобильный интернет трафик по стране увеличился в среднем на 43%.

Также Билайн.Аналитика выяснил, что большая часть пожилых клиентов Билайн предпочитают телефоны с тач скрин. Однако у мужчин на первом месте по популярности, по-прежнему, остается кнопочный девайс Nokia 1280, в то время как женщины преимущественно пользуются Samsung Galaxy A10.

Топ-10 самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ выглядит так:

1. Samsung Galaxy A10;
2. Nokia 1280;
3. Honor 7A;
4. Samsung Galaxy J1;
5. Xiaomi Redmi 7A;
6. Xiaomi Redmi 9A;
7. Samsung GT-C3592;
8. Nokia 105SS;
9. Samsung Galaxy J2 Core;
10. Samsung Galaxy A51.

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